Taxichauffeur staat terecht voor onvrijwillige doodslag na dood Duitse kanocoach

Door: redactie

7/09/16 - 14u52 Bron: Belga

© photo news.

Het Braziliaanse gerecht vervolgt de taxichauffeur die tijdens de Olympische Spelen in Rio het ongeval veroorzaakte waarbij de coach van het Duitse kanoteam om het leven kwam. Hij moet terechtstaan voor onvrijwillige doodslag.

© epa.

In het politieverslag luidt het dat de chauffeur de verkeersregels niet heeft gerespecteerd. Hij testte wel negatief op alcohol.



De 35-jarige Stefan Henze kwam op 12 augustus om het leven toen de taxi die hem naar het olympisch dorp moest brengen, tegen een muur knalde. Wat er precies is misgegaan, is nog steeds onduidelijk.



De onfortuinlijke coach liep zware hoofdblessures op en stierf na drie dagen in het ziekenhuis. Zijn collega Christian Käding kwam er vanaf met lichte verwondingen.