Greg kreeg een gouden fiets, dit is Nafi's beloning voor haar olympische droomprestatie

Door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 18u25

Een dikke week geleden mocht Greg Van Avermaet in de Bretagne Classic oftewel zijn eerste koers sinds zijn olympische titel in Rio de Janeiro uitpakken met een gouden fiets. Een mooi cadeautje van zijn team BMC en ook Nafi Thiam heeft intussen een in het oog springende gouden beloning gekregen voor haar eremetaal in de zevenkamp. De 22-jarige atlete uit Namen pakt op Instagram fier uit met haar chique Audi A1 die voor de gelegenheid versierd werd met gouden details, let bijvoorbeeld op de aangepast ringen in het logo van de Duitse autofabrikant. En of Nafi in de wolken was met deze gulle geste: "Bedankt Audi Belgium voor deze verrassing en jullie onvoorwaardelijke steun tijdens het voorbije seizoen!"