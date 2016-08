Andermaal twee nieuwe dopinggevallen van Spelen in Peking bekend

Door: redactie

De Cubaanse discuswerpster Yarelys Barrios en de Qatarese hardloper Samuel Adelebari Francis zijn bij nieuwe analyses van hun stalen die afgenomen werden tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking betrapt op het gebruik van verboden middelen. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vandaag bekend.

De intussen 33-jarige Barrios werd in de Chinese hoofdstad vice-olympisch kampioene in het discuswerpen. Zij werd betrapt op het gebruik van acetazolamide, een middel dat dopinggebruik kan maskeren. De Cubaanse wordt daardoor gediskwalificeerd van het discuswerpen en moet haar zilveren medaille inleveren.



De 29-jarige Samuel Adelebari Francis eindigde in Peking op de 100m op de zestiende plaats. Hij was ook ingeschreven voor de 200 meter, maar daarin verscheen hij niet aan de start. De Qatarees testte positief op het verboden middel Stanozolol en wordt gediskwalificeerd.



Het hertesten van urinemonsters van de Spelen in Peking in 2008 en Londen in 2012 leverde al 45 nieuwe positieve gevallen op in juli. In mei maakte het IOC al bekend dat 53 atleten (30 in Peking en 23 in Londen) positief waren bevonden.