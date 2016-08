Voorzitter Europees Olympisch Comité mag Braziliaanse gevangenis verlaten

Door: redactie

Het Braziliaanse gerecht heeft gisteren de toestemming gegeven om de Ier Patrick Hickey, de voorzitter van het Europees Olympisch Comité (EOC), vrij te laten om gezondheidsredenen. De 71-jarige Hickey zat enkele weken in de cel in Rio de Janeiro omwille van zijn mogelijke betrokkenheid bij de vermoedelijke illegale verkoop van tickets voor de Olympische Spelen.

"We zijn van mening dat de vrijlating van Patrick Hickey geen risico betekent voor de openbare orde en het vervolg van het strafrechtelijk onderzoek", verduidelijkte de Braziliaanse rechter Fernando de Almeida in een persmededeling. "Hij is vrijgelaten om gezondheidsredenen."



"Hij mag zijn proces als een vrij man afwachten, maar heeft niet het recht om het Braziliaanse grondgebied te verlaten", voegde een woordvoerder van het Braziliaanse gerecht er nog aan toe.



Zijn advocate Anne Marie James bevestigde eerder al dat Hickey met hartproblemen sukkelt. Vlak na zijn arrestatie werd hij onwel en moest hij naar het ziekenhuis overgebracht worden. Daar verbleef hij enkele dagen, nadien verhuisde hij naar de afdeling Hoge Veiligheid van een gevangenis in Rio. Zijn advocate benadrukt nog steeds dat Hickey momenteel nog niet in beschuldiging gesteld is.