Met een weekje vertraging, maar hier is ze dan: ons derde olympisch goud uit Rio

LVB/ODBS

28/08/16 - 11u33

© Eyes for the World.

OS 2016 Zelf is hij tevreden met brons maar van ons verdient hij de gouden medaille, schreven we maandag over Koen Van Pottelbergh, landgenoot die tijdens de Olympische Spelen maar liefst 1.500 zelfcorrigerende brillen uitdeelde aan slechtziende Brazilianen. Wel, begin deze week trok de oprichter van de vzw 'Eyes for The World' opnieuw de favela's in en kreeg hij er prompt ook effectief het goud overhandigd. Zij het dan met enige vertraging, ziehier onze zevende olympische medaille van 2016.

"De eerste maandag van de Spelen waren we in Cidade de Deus, de gevaarlijke favela uit de film 'City of God'. We zijn er ontvangen als koningen", vertelt Koen. "Om 10 uur 's ochtends zouden we onze consultaties beginnen in een kerk. Op dat moment stonden er al meer dan 500 mensen te wachten (zie foto hieronder). De eerste persoon was om 3.30 uur 's nachts gearriveerd. We hebben aan één stuk doorgewerkt tot 18 uur, maar ik voelde toen al dat we niet iedereen zouden kunnen helpen. Daarom zijn we deze week teruggegaan. Natuurlijk kan je zo'n favela enkel binnengaan met begeleiding, anders krijg je een pistool tegen je hoofd. Maar zodra de mensen weten dat je komt om hen te helpen, zijn ze zó dankbaar. Supervriendelijk ook, en gedisciplineerd. Iedereen stond netjes in de rij te wachten en niemand probeerde voor te steken." Lees ook Ook deze Belg verdient goud in Rio: hij helpt slechtziende carioca's en zorgt zo voor héél veel gelukzalige smiles De wachtrij in Cidade de Deus. © Eyes for the World.