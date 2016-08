Van Avermaet: "Ik begrijp echt niet waarom Thiam gepast heeft voor het hoogspringen"

Bart Audoore

27/08/16 - 10u47

© TDW.

Mooi moment voor Greg Van Avermaet (31): morgen rijdt hij in het Franse Plouay Bretagne Classic-Ouest-France zijn eerste koers als regerend olympisch kampioen. Een feestelijk event zou je denken, maar de Oost-Vlaming corrigeert ons. Niet deelnemen, wel winnen is het belangrijkste.

In een interview met Het Laatste Nieuws stelt 'GVA' dat hij de keuze van Thiam echt niet begrijpt. De bewuste passage hieronder:

© belga.

Waarom hij doordoet wanneer anderen een pauze inlassen, kan hij niet verklaren. "Omdat ik zo ben", zegt hij. "Ik heb nog zin om te koersen. Voor mij is die gouden medaille een motivatie om zo goed mogelijk te blijven presteren."



Dat zijn collega-atleten andere keuzes maakten, verbaast hem wel een beetje. Van Avermaet geeft toe dat hij niet kan inschatten hoe groot de belasting van een zevenkamp is, maar vraagt zich af waarom Nafi Thiam gepast heeft voor de hoogspringcompetitie. "Ik kan daar wellicht niet over oordelen", zegt hij. "Maar ik begrijp het niet. Als je de uitslag ziet, kon ze daar nog een medaille pakken. Dat is toch een unieke kans? Als wielrenner kan je meerdere doelen per jaar stellen, maar atleten krijgen maar één keer om de vier jaar de kans om te schitteren op het allerhoogste niveau. Ik zou gesprongen hebben."



Van Avermaet lacht als hij zichzelf hoort spreken - wellicht zou hij niet eens over anderhalve meter geraken - maar zijn punt is wel duidelijk: hij heeft nog honger, hij heeft nog goesting. De Oost-Vlaming knikt. "Ik start morgen om te winnen."



Hoe olympisch goud een duidelijk effect had (en nog steeds heeft) op Van Avermaet, leest u op HLN SPORT PLUS - onze zone exclusief voor abonnees. SMS HLN naar 6630 (kost €1) en proef drie weken lang!