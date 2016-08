Drie topmannen Keniaans Olympisch Comité gearresteerd in Nairobi

Door: redactie

27/08/16 - 10u21 Bron: Belga

Drie topmannen van het Keniaans Olympisch Comité (NOCK) zijn opgepakt in de hoofdstad Nairobi in het kader van het onderzoek naar een reeks schandalen met Keniaanse vertegenwoordigers op de Spelen in Rio de Janeiro. Dat maakten politiebronnen vandaag bekend.