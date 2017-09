Als eerbetoon aan Kobe Bryant: niemand bij LA Lakers nog met nummer 8 of 24

Bewerkt door: PL

Geen enkele speler van de LA Lakers zal in de toekomst nog het nummer 8 of 24 mogen dragen. Om eer te bewijzen aan levende legende Kobe Bryant, heeft de zestienvoudige NBA-kampioen beslist de nummers terug te trekken.

Kobe Bryant zette vorig seizoen een punt achter zijn indrukwekkende carrière. 'The Black Mamba' speelde gedurende twintig jaar, zijn volledige loopbaan, voor de Lakers. Het eerste decennium droeg hij het nummer 8, om vervolgens te switchen naar 24. Bryant werd met de Lakers vijf keer kampioen (2000-2002, 2009 en 2010) en schopte het in 2008 tot MVP (beste speler). Achttien keer kreeg hij een selectie voor de All-Stars.



Tiende speler

De 39-jarige Amerikaan is de tiende speler van wie de Lakers het nummer uit roulatie nemen. Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Gail Goodrich (25), Earvin 'Magic' Johnson (32), Kareem Abdul-Jabbar (33), Shaquille O'Neal (34), James Worthy (42), Jerry West (44) en Jamaal Wilkes (52) gingen hem voor. Bryant is wel de eerste in de NBA-geschiedenis bij wie het in dezelfde club om twee nummers gaat.



Rotsmonument

"Dit is een eer die hij echt verdient", zegt Magic Johnson, de 'President of Basketball Operations' van de Lakers. "Kobe is één van de beste spelers ooit van de Lakers en de NBA. Hij heeft zeker en vast een plaats op mijn Mount Rushmore", verwijst hij naar het bekende Amerikaans rotsmonument met de hoofden van vier Amerikaanse presidenten.



Op 18 december zal in het Staples Center tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen kampioen Golden State Warriors een ceremonie worden gehouden waarbij de nummers officieel worden teruggetrokken.