Emma Meesseman met Mystics onderuit in New York

26/08/17 - 14u09 Bron: Belga

© belga.

Washington Mystics en Emma Meesseman hebben in de WNBA met 74-66 (rust: 43-41) verloren bij New York Liberty.

Meesseman tekende voor 12 punten in Madison Square Garden (6/7 op 2 ptn, 0/3 op 3 ptn, 0/1 op vrijworp). Ze nam acht rebounds, drie assists, twee bloc-shots en één interceptie, leed twee keer balverlies en maakte vier fouten in haar 31 minuten speeltijd.



De Mystics konden in New York opnieuw rekenen op sterspeelster Elena Delle Donne (15 punten), die de voorbije negen matchen moest missen met blessureleed. Met Tayler Hill (knie) en Natasha Cloud (enkel) gaven wel nog twee andere speelsters forfait.



New York (19 zeges, 12 nederlagen) neemt door de overwinning een optie op de vierde plaats in de WNBA, voor Washington (17 zeges, 13 nederlagen). Beide teams zijn al zeker van de play-offs, die starten op 7 september. De eerste acht teams nemen deel aan de play-offs, maar de eerste vier teams mogen de eerste ronde overslaan. Er resten Washington nog vier wedstrijden in de reguliere competitie.