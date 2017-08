NBA-kalender ziet er komend seizoen anders uit om spelers meer rust te gunnen

Door: redactie

Van l naar r: Kyrie Irving, LeBron James en J.R. Smith op de bank bij de Cavaliers. © ap.

De NBA heeft haar kalender voor het komende seizoen bekendgemaakt. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de spelers meer rust te gunnen. Zij waren namelijk door het hoge ritme steeds vaker geneigd wedstrijden over te slaan om zich te sparen.

Het NBA-seizoen begint een tiental dagen vroeger dan gebruikelijk, op 17 oktober. Dat moet meer spreiding in de kalender toelaten. Het reguliere seizoen telt 82 wedstrijden, die op minder dan zes maanden moeten worden afgewerkt. In het verleden stonden vaak vier wedstrijden op vijf dagen geprogrammeerd, en tot achttien in een maand. Daar komen dan nog eens ellenlange verplaatsingen bij kijken.



Afgelopen seizoen werd liefst 150 keer een speler zonder blessure van het wedstrijdblad gehouden om hem te laten rusten. Superster LeBron James skipte zes wedstrijden, en een boze pancarte van een fan die acht uur gereisd had om hem aan het werk te zien, ging viraal op sociale media. "Vorig jaar zagen we veel problemen met spelers die vrijwillig aan de kant bleven. De fans verwachten van ons dat we daar verandering in brengen", aldus NBA-baas Adam Silver.