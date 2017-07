Legendarische Lakers-coach overlijdt op 101-jarige leeftijd

DM

De Los Angeles Lakers zijn in rouw. Gisteren overleed John Kundla, de eerste trainer van de mythische NBA-club, op 101-jarige leeftijd.

Kundla coachte de Lakers tussen 1949 en 1954 naar vijf titels. Het team had toen nog zijn thuisbasis in Minneapolis.



"De hele Lakersfamilie is in rouw om zijn eerste trainer", zo laat de Californische basketclub weten. "John speelde een heel belangrijke rol in de geschiedenis van de Lakers. Niet alleen is hij opgenomen in de Hall of Fame, hij was ook onze eerste coach en leidde de ploeg naar vijf NBA-titels."



Kundla kwam in 1947 als 31-jarige aan het roer bij de pas opgerichte Lakers. Hij werd met het team kampioen in 1949, 1950, 1952, 1953 en 1954. Vijf jaar na de laatste titel verliet Kundla de Lakers, met een balans van 423 zeges en 302 nederlagen.



In 1995 kreeg Kundla een plaats in de Basketball Hall of Fame. Een jaar later werd hij verkozen tot een van de tien belangrijkste NBA-coaches uit de geschiedenis. Alleen Phil Jackson (11) en Red Auerbach (9) wonnen meer NBA-kampioenschappen.