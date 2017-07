NBA pakt uit met nieuw megacontract: John Wall blijft voor 145 miljoen euro bij de Washington Wizards

DM

22/07/17

© ap.

John Wall heeft zijn contract bij de Washington Wizards met vier jaar verlengd tot 2022. Dat heeft de 26-jarige basketter gisteren bekendgemaakt. Het contract heeft een hallucinante waarde van 170 miljoen dollar (145,8 miljoen euro).

Volgens de televisiezenders TNT en ESPN zal de verbintenis in 2019 ingaan. Tot dan loopt het contract van Wall ter waarde van 37 miljoen dollar.



Wall, die in 2010 als eerste gekozen werd tijdens de NBA Draft door de Washington Wizards, speelde het afgelopen seizoen erg sterk in de Amerikaanse basketcompetitie met gemiddeld 23,1 punten en 10,7 assists per match. De laatste vier jaar mocht de point-guard opdraven in de All-Star Game.



Na het megacontract van de Houston Rockets voor James Harden, pakt de NBA nu dus opnieuw uit met een hallucinant contract. De Washington Wizards sneuvelden het afgelopen seizoen in de tweede ronde van de play-offs tegen Boston (4-3) en willen komende jaargang duidelijk beter doen.