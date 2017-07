Houston Rockets staat te koop

Door: redactie

18/07/17 - 09u32 Bron: Belga

Houston stelde vorige week nog de komst van vedette Chris Paul voor. © ap.

NBA

Het Amerikaanse NBA-team Houston Rockets wordt te koop aangeboden, zo maakte clubeigenaar Leslie Alexander bekend. "Het was een eer om gedurende 24 jaar eigenaar van deze club te zijn", aldus de 73-jarige Alexander, die in 1993 85 miljoen dollar op tafel legde om de Rockets te kopen. De waarde van het team wordt nu op 1,65 miljard dollar geschat.



Enkele weken geleden tekende sterspeler James Harden nog een recordcontract bij de Rockets. De 27-jarige Harden tekende voor vier jaar bij, tot het einde van het seizoen 2022-2023. Met het nieuwe contract zou een bedrag gemoeid zijn van 149 miljoen euro, een record in de NBA.