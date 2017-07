Meesseman kroont zich met 19 punten tot topschutter in New York, maar Mystics boot in

Door: redactie

17/07/17 - 12u54 Bron: Belga

© ap.

WNBA De Washington Mystics zijn zondag, zonder enkele sterspeelsters, fors onderuit gegaan op bezoek bij New York Liberty in de WNBA, de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen. Meesseman en co verloren met 85-55 (rust: 45-29).

Zonder topspeelsters Elena Delle Donne en Tayler Hill, beiden vrijdag geblesseerd geraakt op bezoek bij Indiana, was Emma Meesseman de spil bij Washington Mystics. De 24-jarige Belgian Cat tekende voor 19 punten, 2 assists en 2 block-shots in 24 minuten speeltijd. Ze leed twee keer balverlies en maakte vijf persoonlijke fouten.



Meesseman kroonde zich tot topscoorster van het duel, maar kon een fikse nederlaag niet vermijden. Washington Mystics staat momenteel vijfde in de WNBA (tweede in de Eastern Conference).



Na vijf uitduels spelen de Washington Mystics woensdag nog eens in eigen zaal. In het Verizon Center wacht Atlanta Dream. Nadien volgt een kleine break voor de speelsters, omwille van het de All Star Game op 22 juli in Seattle.



De reguliere competitie in de WNBA eindigt op 3 september. De play-offs (voor de eerste acht teams) starten op 6 september.