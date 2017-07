Geen enkele match gespeeld: Miami Heat neemt afscheid van topper Chris Bosh

Bewerkt door: PL

Miami Heat heeft afscheid genomen van Chris Bosh, één van de toonaangevende spelers van de club uit de NBA. Bosh speelde het afgelopen seizoen geen enkele wedstrijd. Het seizoen voordien kwam zijn carrière abrupt in gevaar nadat er bloedproppen in zijn longen werden aangetroffen.



De 33-jarige Bosh speelde zes succesvolle seizoenen bij Miami Heat en had een groot aandeel in de NBA-titels in 2012 en 2013. Hij wilde vorig jaar in september zijn rentree maken, maar doorstond de fysieke testen niet. Hoewel Bosh nog een contract van twee jaar had bij de Heat, is hij akkoord gegaan met de ontbinding ervan en zijn er afspraken gemaakt over de salarisafwikkeling. Miami Heat zou 52 miljoen dollar (45,7 miljoen euro) op tafel gelegd hebben om een einde te maken aan de overeenkomst.



Bosh heeft nog niet officieel zijn afscheid aangekondigd, maar de kans lijkt groot dat hij er definitief mee stopt. Miami Heat heeft beslist dat het rugnummer 1 dat Bosh al die jaren droeg, nooit meer door een andere speler zal worden gedragen.