Markelle Fultz eerste keuze bij NBA-Draft 2017, sterspeler Bulls naar Minnesota

23/06/17 - 08u20 Bron: Belga

De Amerikaan Markelle Fultz is donderdag door Philadelphia aangetrokken als eerste keuze van de Draft 2017. Dat is de jaarlijkse 'veiling' voor basketballers die nooit eerder in de NBA speelden.

De 19-jarige Fultz was de topfavoriet voor de titel van 'First overall pick', een eer die vroeger onder meer Magic Johnson (1979), Allen Iverson (1996) of LeBron James (2003) te beurt viel.



Fultz was afgelopen seizoen een van de sterren in de Amerikaanse universiteitscompetitie NCAA. Hij scoorde per wedstrijd gemiddeld 23,2 punten, gaf 5,9 assists, en plukte 5,7 rebounds voor de universiteit van Washington. Hij was zaterdag al te gast op training bij de 76ers. Philadelphia had maandag de eerste keuze bij de Draft gekregen door een regeling te treffen met Boston. Lees ook Contract van Cleveland Cavaliers-manager David Griffin wordt niet verlengd

