NBA-ster moet opkrassen bij zijn team, maar deze juffrouw weet waar hij alvast meer dan welkom is

Yari Pinnewaert

22/06/17 - 11u05 22/06/17 - 11u05

!¡¡ happy day! 1,657 Likes, 47 Comments - Mallory Edens (@mallory_edens) on Instagram: "!¡¡ happy day!"

New York Knicks-voorzitter Phil Jackson die aankondigde dat Kristaps Porzingis zijn team mag verlaten: het was een donderslag bij heldere hemel voor zij die de NBA op de voet volgen. Aan interesse geen gebrek voor de Let en ook de Milwaukee Bucks liggen op vinkenslag. Of tenminste, toch de dochter van één van de eigenaars van de club...

Lees ook NBA-ster waagt zijn kans bij ravissant Instagram-model, maar dat zal hij zich mogelijk nog tijdje beklagen Kristaps Porzingis. © ap.

Hoogspanning voor fans, spelers en clubeigenaars van de NBA, want vandaag is het weer tijd voor de jaarlijkse 'Draft'. Dat is een nogal ingewikkeld systeem om nieuw en jong talent over de verschillende teams te verdelen, want in tegenstelling tot wat we hier kennen mogen jonge basketballers in de NBA niet zomaar kiezen bij welk team ze terechtkomen. In elk geval willen de New York Knicks Porzingis dus 'traden' (inruilen zeg maar) voor een 'top 4 pick' uit die Draft, dus moet de Letse power forward (die nochtans láng geen slecht seizoen speelde bij de ploeg uit de 'Big Apple') op zoek naar een nieuw team. En aan gegadigden geen gebrek, zo blijkt op Twitter. © photo news. We don't care about Exit meetings in Philly... you're welcome to join — Joel Embiid (@JoelEmbiid) Thu Jun 22 00:00:00 MEST 2017