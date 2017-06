Achtvoudig All-Star Dwight Howard tekent bij Charlotte Hornets

Door: redactie

21/06/17 - 09u56 Bron: Belga

© ap.

NBA NBA-vedette Dwight Howard draagt vanaf komend seizoen het shirt van de Charlotte Hornets. De 31-jarige center maakt de overstap van Atlanta.

Howard schopte het tussen 2007 en 2014 acht keer tot All-Star en werd drie keer uitgeroepen tot beste verdediger (2009-2011). Hij heeft een verleden bij Orlando, LA Lakers en Houston. De laatste jaren is Howards ster ietwat tanende. Zo moest hij in het voorbije seizoen vaker dan hem lief was op de bank zitten, onder meer tijdens de play-offduels tegen Washington. De Hawks gingen er in de eerste ronde met 4-2 uit tegen de Wizards.



"Dat was een lastige periode want ik wil altijd op het terrein staan", legt Howard uit. "Ik wil het spel beïnvloeden. Dat lukt niet als je op de bank zit."



De Charlotte Hornets, die eigendom zijn van Michael Jordan, waren al langer op zoek naar een absolute vedette om de ploeg op sleeptouw te nemen. Howard moet die rol nu gaan vervullen. De olympisch kampioen van 2008 zal de komende twee jaar 23,5 miljoen dollar per seizoen opstrijken. Miles Plumlee en Marco Belinelli maken de omgekeerde beweging en ruilen Charlotte voor Atlanta.