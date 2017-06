Contract van Cleveland Cavaliers-manager David Griffin wordt niet verlengd

Eline Van Der Meulen

De Amerikaanse basketbalclub Cleveland Cavaliers heeft besloten om het contract van hun algemeen manager David Griffin, dat eind juni afloopt, niet te verlengen. Dat verklaarde de eigenaar van de club Dan Gilbert gisteren via de officiële website.

Griffin was drie jaar lang de manager van de Cavaliers. Onder zijn hoede pakten 'The Cavs', met wereldster LeBron James in de rangen, vorig jaar voor het eerst sinds lang de NBA-titel. Dit jaar verloren ze de finale van de Golden State Warriors.



Basketlegende James bedankte Griffin op Twitter voor zijn bewezen diensten: "Ook al waardeert niet iedereen wat je voor de club gedaan hebt, ik doe dat wel. Ik hoop dat iedereen van Cleveland er ook zo over denkt. Bedankt voor alles wat je de laatste drie jaar voor het team gedaan hebt. Met jou werden we kampioen."