Philadelphia en Boston sluiten akkoord over Markelle Fultz, eerste keuze bij Draft

Door: redactie

18/06/17 - 15u36

Philadelphia krijgt toch de eerste keuze bij de Draft in de NBA, zo melden verschillende Amerikaanse media. De Sixers sloten een akkoord met Boston om de 19-jarige Markelle Fultz binnen te kunnen rijven.

Fultz was afgelopen seizoen een van de sterren in de Amerikaanse universiteitscompetitie NCAA. Hij scoorde gemiddeld 23,2 punten, gaf 5,9 assists, en plukte 5,7 rebounds voor de universiteit van Washington. Hij was zaterdag al te gast op training bij Philadelphia. Volgens tv-zender ESPN zou de deal maandag beklonken worden.



De 'veiling' van spelers die nog niet in eerder in de NBA uitkwamen, staat woensdag op het programma. In ruil voor de eerste keuze nu schenkt Philadelphia zijn derde keuze van dit jaar en twee kansen om een speler aan zich te binden voor volgend jaar aan Boston.