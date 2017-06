Rihanna krijgt het nog eens een laatste keer te horen van beste speler uit NBA Finals

© rv.

video De vete tussen Rihanna en Kevin Durant, die uiteindelijk tot MVP (Most Valuable Player) van de finalewedstrijden tussen Golden State en Cleveland verkozen werd, was zonder twijfel het meest besproken randincident van de NBA Finals. Met één duidelijke winnaar: KD. De Warrior strooide na de beslissende zege nog wat zout in de wonde.

Kevin Durant houdt er een vreemde relatie op na met Rihanna. Nadat hij al vreemde tweets over haar de wereld instuurde (zie onderaan), kwam het in de opener van de finaleserie tussen de Cavs van LeBron James, de favoriete speler van 'RiRi', en de Warriors van Kevin Durant tot een verbale confrontatie tussen die laatste en de celebrity.Zij riep 'brick' (baksteen) naar hem bij een vrijworp, waarna er trash talk en een cruciale driepunter van KD volgde.



Toen Durant maandagnacht de Oracle Arena van de Warriors verliet met de trofee van MVP op zak, sneed een reporter van 'USA Today Sports' het onderwerp nog eens aan. "Ik heb er niets op te zeggen", zei Durant, waarna hij net het tegenoverstelde zei. "Love you, girl, but I got to do it! Gots to do it! You understand me?!" ('Hou van je, meisje, maar ik moest het doen! Snap je?!') En of zijn driepunter in die bewuste match een hoogtepunt was? "Oh, my gosh, more than that". ('Absoluut, veel meer dan dat')