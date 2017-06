Golden State is de Amerikaanse NBA-kampioen

YP

De Golden State Warriors hebben dit seizoen de Amerikaanse NBA-basketbalcompetitie gewonnen. Het team uit Oakland boekte een vierde en beslissende zege in de vijfde finals-wedstrijd tegen de Cleveland Cavaliers. Het werd 129-120.

De Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors stonden voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de NBA-finale. Vorig seizoen pakten de Cavaliers de titel, in 2015 trokken de Warriors aan het langste eind. En dit seizoen is het dus opnieuw aan de ploeg uit Californië, dat de titel greep voor eigen volk.