Golden State is de Amerikaanse NBA-kampioen, Durant MVP

13/06/17 - 06u14 Bron: Belga

De Golden State Warriors hebben dit seizoen de Amerikaanse NBA-basketbalcompetitie gewonnen. Het team uit Oakland boekte maandag in de eigen Oracle Arena een vierde en beslissende zege in de vijfde finals-wedstrijd (best-of-seven) tegen de Cleveland Cavaliers. Het werd 129-120, Golden State won de serie zo met 4-1.

De Cleveland Cavaliers en de Golden State Warriors stonden voor het derde jaar op rij tegenover elkaar in de NBA-finale. Vorig seizoen pakten de Cavaliers de titel, in 2015 trokken de Warriors aan het langste eind. Ook vorig jaar stond Golden State 3-1 voor in de finale, toen lieten ze de eindzege nog uit handen glippen. Ditmaal pakten ze de titel wel, de vijfde uit de clubgeschiedenis. De Warriors waren heer en meester in deze play-offs, ze wonnen zestien keer en leden slechts één nederlaag.



"Hier droom je van als kind"

Kevin Durant is maandag voor het eerst in zijn carrière NBA-kampioen geworden. De sterkhouder van de Golden State Warriors had in het vijfde en beslissende finaleduel tegen titelverdediger Cleveland opnieuw een groot aandeel in de zege, hij maakte 39 punten en werd na de partij verkozen tot Most Valuable Player van de finaleserie. De 28-jarige Durant ruilde begin dit seizoen Oklahoma City voor Golden State en was in zijn eerste seizoen meteen succesvol, hij leidde de Warriors naar hun tweede titel in drie jaar tijd. "De titel pakken en tot MVP van de finale verkozen worden is iets waar je als kind van droomt", verklaarde Durant na de 129-120 overwinning in duel vijf tegen de Cavs. "Dit is een ongelooflijk gevoel. Toen ik acht was, zei ik tegen mijn mama dat ik NBA-kampioen zou worden. Zij is er altijd voor me geweest en is tegelijk mijn grootste fan én mijn grootste criticus."



Durant was in de vijf finaleduels goed voor gemiddeld 35,2 punten, 8,4 rebounds en 5,4 assists per wedstrijd. "Ik kan dit nog steeds niet geloven, het doet zo veel deugd om deel uit te maken van deze groep en te zien dat hard werken echt loont. Ik wilde deze titel echt. Sinds het begin van het seizoen werd er alleen naar ons gekeken, het belangrijkste is winnen en goed samenspelen."



Durant had tijdens zijn persconferentie ook nog woorden van lof voor LeBron James, de sterspeler van de Cavaliers. "Hij is altijd de speler geweest die ik wilde tegenkomen in de finale. In 2012 won hij van mij (met Miami tegen Oklahoma City), nu was het mijn beurt. Ik heb veel respect voor hem, hij is geweldig. Na de buzzer heeft hij me gelukgewenst en me gezegd dat we mekaar opnieuw zouden zien in de finale van 2018."



LeBron James kwam tot 41 punten. 'King James' blijft zo drie NBA-titels steken (2012, 2013 en 2016), hij verloor zijn vijfde van acht finales.