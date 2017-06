Terwijl kanon LeBron in slot zwijgt, gaat Golden State op en over Cleveland en is het dicht bij historische 16-0

Door: redactie

8/06/17 - 08u44

Warriors-forward Andre Iguodala met de dunk. © photo news.

NBA FINALS De Golden State Warriors kunnen de titel in de NBA ruiken. Vannnacht won het team uit Californië met 118-113 op bezoek bij de Cleveland Cavaliers in de derde wedstrijd van de NBA Finals. Daarmee staat het nu 3-0 in de best-of-seven-reeks, waarmee de Warriors vrijdagnacht geschiedenis kunnen schrijven. Zorgen zijn voor de eerste 16-0 in de play-offs?

Jefferson verdedigt tevergeefs op Durant. © epa. De Cleveland Cavaliers deden het beter dan in de voorgaande twee wedstrijden, maar dat was niet genoeg. Met nog 3 minuten te spelen stonden de Cavs 6 punten voor, met nog 75 seconden op de klok stonden ze met 113-111 voor, maar de Warriors trokken in de slotfase toch aan het langste eind. LeBron James was goed voor 39 punten, maar slechts 5 in het laatste kwart en in de laatste 4'28" zelfs helemaal niets meer. Ook Kyrie Irving had een begenadigde dag voor de Cavs met 38 punten, al bleef ook hij op 4 punten steken in het slotkwart. Terwijl Kevin Durant goed was voor 14 punten in het laatste kwart (zie de beslissende driepunter hierboven) en 31 in totaal. Met respectievelijk 30 en 26 punten droegen ook Klay Thompson en Stephen Curry meer dan hun steentje bij. Coast to coast for Kyrie!@cavs have their biggest lead of Game 3 on #NBAonABC. pic.twitter.com/Kkvn4aGrmz — NBA (@NBA) Thu Jun 08 00:00:00 MEST 2017