Cleveland en Golden State spelen voor derde jaar op rij NBA-finale

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 09u20 Bron: Belga

© photo news.

Titelverdediger Cleveland Cavaliers heeft zich gisteren geplaatst voor de NBA-finale. In de finale van de Eastern Conference van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie haalden ze het met 102-135 op bezoek bij Boston Celtics, waardoor ze op een onoverbrugbare 4-1 voorsprong kwamen in de best-of-seven.

In die finale nemen ze het voor het derde jaar op rij op tegen Golden State Warriors, dat zich maandag al plaatste ten koste van San Antonio Spurs. Golden State sloot de reguliere competitie als nummer 1 af met 67 zeges in 82 wedstrijden en in de play-offs verloren ze nog geen enkele wedstrijd. In 2015 pakten Stephen Curry en co de titel ten koste van Cleveland (4-2). Een jaar later waren de rollen omgekeerd en namen de Cavs revanche (4-3). Dit jaar wordt de eerste wedstrijd van de NBA-finale op 1 juni gespeeld in Oracle Arena in Oakland. Ook in de tweede wedstrijd heeft Golden State het thuisvoordeel, nadien worden er twee wedstrijden in Cleveland gespeeld.



Sterspeler LeBron James scoorde donderdag 35 punten voor de Cavaliers en ging met een totaal van 5995 punten Michael Jordan voorbij als topschutter aller tijden in de play-offs van de NBA. Jordan strandde destijds op 5987 punten. Voor King James wordt het de zevende NBA-finale, waarin hij op jacht gaat naar zijn vierde titel. De eerste twee behaalde hij als speler van Miami Heat. De derde pakte James vorig jaar met Cleveland.