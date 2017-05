Warriors nog een zege verwijderd van finale

Door: redactie

21/05/17 - 09u30

Stephen Curry en Kevin Durant. © getty.

De Golden State Warriors hebben gisteren in de finale van de Western Conference play-offs hun derde overwinning op rij geboekt op de San Antonio Spurs. De Warriors versloegen de Spurs met 108-120.

Ginobili nutmegs David West. 87.1k Likes, 483 Comments - Sports Videos (@houseofhighlights) on Instagram: "Ginobili nutmegs David West."

De sterrenformatie leunde in deze wedstrijd zwaar op Kevin Durant. Hij werd topscorer met 33 punten. Golden State is nog ongeslagen in de elf play-off wedstrijden. Dat is een evenaring van het NBA-record.



De ploeg uit Californië is nog een overwinning verwijderd van het bereiken van de NBA-finale. De vierde wedstrijd is maandagavond ook in San Antonio. In de finale van de oostelijke divisie tussen Cleveland Cavaliers en Boston Celtics, staat Cleveland op een 2-0 voorsprong in de best-of-seven-serie. Deze teams spelen vanavond hun derde duel. Ook Cleveland is met tien overwinningen op rij nog ongeslagen in de play-offs.

