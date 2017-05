Spurs overtuigend naar finale Western Conference

Door: redactie

LaMarcus Aldridge blonk uit bij de Spurs met 34 punten. © afp.

De San Antonio Spurs hebben zich in de play-offs van de NBA op overtuigende manier geplaatst voor de finale van de Western Conference. De vijfvoudige kampioen was heer en meester in de zesde wedstrijd tegen Houston Rockets. De Spurs wonnen met sprekende 75-114 cijfers en brachten de eindstand in de serie (best-of-seven) op 4-2.