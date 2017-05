Boston Celtics op één zege van finale in Eastern Conference

Bewerkt door: PL

11/05/17 - 08u49 Bron: Belga

Isaiah Thomas, de vedette van de Celtics. © getty.

Boston heeft een belangrijke stap gezet richting de finale van de Eastern Conference in de NBA. De Celtics wonnen woensdagavond voor eigen publiek met 123-101 van Washington en hebben nog één overwinning nodig om door te stoten.

Avery Bradley leidde Boston met 29 punten naar de winst. Isaiah Thomas, de vedette van de Celtics, eindigde met 18 punten en 9 assists achter zijn naam. Thomas kreeg overigens te horen dat hij een boete van 25.000 dollar (23.000 euro) moet betalen omdat hij in de vierde play-offwedstrijd tegen Washington een toeschouwer had beledigd.



Bij de Wizards was John Wall goed voor 21 punten. Washington moet vrijdag in eigen huis winnen om een zevende en beslissend duel af te dwingen. Dat wordt dan volgende week maandag (15 mei) in Boston gespeeld. De winnaar van de ontmoeting neemt het in de finale van de Eastern Conference op tegen titelverdediger Cleveland. De Cavaliers, met superster LeBron James in de rangen, zetten in de tweede ronde Toronto opzij met 4-0.



In de Western Conference gaat de finale tussen Golden State, de beste ploeg uit de reguliere competitie, en San Antonio of Houston. De Spurs leiden met 3-2 tegen de Rockets.