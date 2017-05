Spurs staan op een zege van finale in Western Conference

Door: redactie

10/05/17

Rockets-guard James Harden (r) tracht Danny Green, guard van de Spurs, af te blokken. © epa.

NBA San Antonio heeft nog één overwinning nodig om door te stoten naar de finale van de Western Conference in de NBA. De Spurs haalden het in het vijfde duel tegen Houston na een verlenging met 110-107.

Gregg Popovich heeft zijn center Pau Gasol wat te zeggen. © epa.

Houston moet donderdag (11 mei) voor eigen publiek winnen om een beslissend zevende duel af te dwingen. Dat wordt dan zondag (14 mei) in San Antonio gespeeld.



Bij de thuisploeg werd Kawhi Leonard met 22 punten topschutter. Hij viel kort voor het einde van de reglementaire speeltijd wel uit met een enkelblessure. Danny Green nam daarop de Spurs op sleeptouw en maakte de laatste zeven punten van zijn team in de verlenging.



James Harden scoorde voor de Rockets 33 punten. 'The Beard' pakte ook tien rebounds en gaf tien assists, goed voor een triple double.



De winnaar van de confrontatie tussen San Antonio en Houston speelt in de finale van de Western Conference tegen Golden State. De Warriors zetten in de tweede ronde vlot Utah opzij met 4-0.