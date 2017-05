Hoe goed ken jij de NBA? Speel mee met onze quiz en pronk met de NBA Trophy in Brussel

Door: redactie

8/05/17 - 06u00

Uit 2013: Dwayne Wade (r) monstert de NBA Trophy, die LeBron James samen met de trofee van MVP van de NBA Finals vasthoudt. Hoogdagen voor de Miami Heat. © AP.

Er al eens van gedroomd de enige echte NBA-trofee in de lucht te steken? Dan is dit jouw kans. Beantwoord de vijf vragen in onze quiz hieronder en wie weet, mag jij nu donderdag 11 mei in het Hard Rock Café op de Brusselse Grote Markt pronken met de oppergaai uit het basket. Daar zal de trofee tussen 13u en 16u te bezichtigen zijn. De tien winnaars kunnen hun moment suprême beleven tussen 17u en 18u.