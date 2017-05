Golden State op één zege van finale Western Conference

XC

7/05/17 - 11u10 Bron: Belga

© getty.

NBA Golden State Warriors heeft met 91-102 gewonnen op bezoek bij Utah Jazz en is daarmee maar één zege meer verwijderd van de finale van de Western Conference in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De Warriors hebben nu een geruststellende 3-0 voorsprong in deze best-of-seven en hebben maandag dus nog één zege nodig in het vierde duel met het team uit Salt Lake City.



Kevin Durant blonk met 38 punten en dertien rebounds uit bij de bezoekers. Stephen Curry maakte 23 punten. De Golden State Warriors hebben van de laatste 23 wedstrijden er liefst 22 gewonnen. Utah Jazz was op 10 april de laatste ploeg die te sterk was voor de titelfavoriet, tevens de vicekampioen van vorig seizoen.