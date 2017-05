Tony Parker moet kruis maken over rest play-offs

Bewerkt door: PL

4/05/17 - 21u00 Bron: AFP

© ap.

Tony Parker moet een kruis maken over de rest van de play-offs in de NBA. Dat maakte zijn club San Antonio vandaag bekend. De Franse spelverdeler van de Spurs blesseerde zich woensdag tegen Houston in de halve finales van de Western Conference aan het linkerbeen.

Scans toonden een scheur in een pees in de quadriceps. Het is nog niet duidelijk hoe lang de 34-jarige Parker out zal zijn. "Wel is zeker dat hij de rest van de play-offs mist", communiceerde de Texaanse club via zijn website.



Parker stortte na een shot zonder contact ineen tijdens het vierde kwart van de tweede wedstrijd tegen de Rockets (121-96). Twee ploegmaats droegen hem van het terrein. De blessure is een enorme aderlating voor Gregg Popovich en zijn Spurs. Parker liet tijdens de play-offs met gemiddeld 15,9 punten en 3,1 assists per match zien dat hij naar zijn beste vorm toegroeide. Tijdens de reguliere competitie draaide de Fransman gemiddeldes van 10,1 punten en 4,5 assists per match. Parker was bezig aan zijn vijftiende seizoen in de NBA, allemaal werkte hij ze af in het shirt van de Spurs.



In de halve finales van de Western Conference houden San Antonio en Houston elkaar na twee wedstrijden in evenwicht. In de serie (best-of-seven) staat het 1-1. Vrijdag zakken de Spurs zonder Parker, wiens positie overgenomen zal worden door de Australiër Patty Mills, naar Houston af.