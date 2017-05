Larry Bird neemt ontslag als voorzitter van de Indiana Pacers

Door: redactie

NBA Larry Bird heeft zijn mandaat als voorzitter van de Indiana Pacers neergelegd. Hij voegde eraan toe dat zijn vertrek niets te maken heeft met gezondheidsproblemen of de problemen in het team. Bird was gedurende twee decennia de sterke man bij de Pacers. Vice-voorzitter Kevin Pritchard neemt zijn taken over.

"Ik voel dat het tijd is om mijn functies neer te leggen", aldus de legende van de Boston Celtics. "Dat heeft niets te maken met mijn gezondheid of het team zelf. Ik hou van de Pacers, al sinds ik een kind was. Maar ik ben 60 en ik wil nog andere dingen doen in het leven, buiten het basketbal. Ik zal de Pacers blijven volgen en blijf ter beschikking om advies te verlenen. Ik wil de supporters bedanken voor hun steun in mijn lange carrière."



Voor clubeigenaar Herb Simon was de beslissing van Bird om te vertrekken geen verrassing. "Larry heeft me altijd gezegd dat hij zich een keer zou terugtrekken."



Bird was eerder al voorzitter van de Pacers tussen 2003 en 2012. Nadien ging hij er even tussenuit om gezondheidsredenen om in 2013 zijn functie opnieuw in te nemen. Tussen 1997 en 2000 coachte hij de Pacers.