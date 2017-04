Boston en Washington stoten door en treffen mekaar in halve finales Eastern Conference

YP

29/04/17 - 09u33 Bron: Belga

Avery Bradley was de grote man bij de Celtics. © ap.

Boston en Washington hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Eastern Conference in de NBA. Daarin nemen ze het tegen elkaar op.

Boston won vrijdagavond met 83-105 van Chicago. Avery Bradley leidde de Celtics in het zesde duel tegen de Bulls met 23 punten naar de beslissende vierde overwinning.



Washington haalde het in Atlanta met 99-115 en kwam zo eveneens op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong. John Wall tekende bij de Wizards voor 42 punten. Ook Bradley Beal was met 31 punten goed bij schot.



Boston, de beste ploeg in het oosten tijdens de reguliere competitie, speelt nu tegen Washington voor een plaats in de Conferencefinale. De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Cleveland en Toronto.



In de eerste ronde van de Western Conference komt er een beslissend zevende duel tussen Utah en de LA Clippers. Vrijdagavond liet Utah voor eigen publiek in Salt Lake City de kans liggen om door te stoten. De Clippers wonnen, onder aanvoering van Chris Paul (29 punten), met 93-98 en brachten de stand zo op 3-3. Zondagavond valt de beslissing in het Staples Center, de thuishaven van de Californiërs.



De winnaar neemt het in de halve finale op tegen titelfavoriet Golden State, dat Portland met 4-0 uitschakelde. De andere halve eindstrijd gaat tussen Houston en San Antonio.