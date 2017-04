Cleveland mag ronde verder, Bulls en Celtics geven elkaar geen duimbreed toe

Bewerkt door: YP

24/04/17 - 08u59 Bron: Belga

LeBron James was alweer op de afspraak voor de 'Cavs'. © afp.

De Cleveland Cavaliers hebben zich zondag als eerste geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA).

De titelverdediger won ook de vierde wedstrijd tegen Indiana (102-106) en zo kwam de eindstand in de best-of-seven serie op 4-0. LeBron James was met 33 punten en 10 rebounds de uitblinker bij de Cavaliers, ook Kyrie Irving was met 28 punten goed bij schot.



Nog zondag herstelde Boston zich tegen Chicago. De Celtics gingen met 95-104 winnen bij de Bulls en komen in de serie op gelijke hoogte (2-2). Alle vier de gespeelde duels tussen de twee teams zijn nu gewonnen door de uitploeg.



In de Western Conference staat Houston op één zege van de volgende ronde. De Rockets gingen met 109-113 winnen bij Oklahoma City en komen 3-1 voor. Utah versloeg de LA Clippers (105-98), daar is de stand 2-2.