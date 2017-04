LeBron en co. kruipen door het oog van de naald, Raptors laten zich wel verrassen

Door: redactie

16/04/17 - 11u00 Bron: Belga

© ap.

Titelverdediger Cleveland is met een nipte overwinning begonnen aan de play-offs in de NBA. De Cavaliers haalden het thuis met 109-108 van Indiana. CJ Miles miste in de laatste seconde de kans om de Pacers de winst te bezorgen.

LeBron James, de sterspeler van de regerende NBA-kampioen, kroonde zich met 32 punten tot topschutter. In het verliezende kamp maakte Paul George 29 punten. Nog in de eerste ronde van de Eastern Conference was Milwaukee duidelijk te sterk voor Toronto. Onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo, goed voor 28 punten, pakten de Bucks een vlotte 83-97 zege bij de Raptors, waar Demar DeRozan voor 27 punten tekende.



In de Western Conference klopte San Antonio voor eigen volk Memphis met 111-82. Kawhi Leonard, voor de Spurs, en Marc Gasol, bij de Grizzlies, maakten allebei 32 punten. Utah ging in het Westen met 95-97 winnen op het parket van de LA Clippers. Joe Johnson maakte 21 punten voor de Jazz, maar moest de titel van beste schutter aan thuisspeler Balke Griffin (26 punten) laten.



Het team dat in de eerste ronde het eerst vier keer wint, stoot door naar de halve finale in zijn Conference.