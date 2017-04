Knicks zetten deur voor vertrek sterspeler Anthony wagenwijd open

Door: redactie

15/04/17 - 13u21 Bron: ANP

Carmelo Anthony. © getty.

De liefde tussen Carmelo Anthony en New York Knicks is voorbij. Knicks-voorzitter Phil Jackson zet de deur voor een vertrek van de 32-jarige basketballer wagenwijd open.

"We zijn momenteel niet in staat om te winnen met hem op het veld", zei de voormalige succescoach van Chicago Bulls en Los Angeles Lakers. "Het is beter dat hij weg gaat en zijn talent gebruikt bij een ploeg waarmee hij om de titel kan spelen."



De Knicks liepen voor het vierde jaar op rij de play-offs in de NBA mis. De ploeg uit New York eindigde als twaalfde in de oostelijke divisie, met 31 overwinningen tegenover 51 nederlagen. Anthony was weliswaar goed voor gemiddeld ruim 22 punten per wedstrijd, maar de 32-jarige Amerikaan wist zijn ploeggenoten niet te inspireren tot grootse daden.



De tienvoudig All Star, voormalig NBA-topschutter en winnaar van drie olympische titels (2008, 2012 en 2016) ligt al een tijdje op ramkoers met Jackson. Over en weer vielen af en toe harde woorden. De vedette en de voorzitter zaten donderdag samen aan tafel om de toekomst te bespreken. De uitkomst is dat de deur voor Anthony open staat om te vertrekken. Hij geldt met een jaarsalaris van 26 miljoen dollar als een grootverdiener in New York.