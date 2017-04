NBA-speler Dirk Nowitzki (38) denkt nog niet aan stoppen

Eline Van Der Meulen

Dirk Nowitzki zal ook volgend seizoen te bewonderen zijn in de NBA. De 38-jarige Duitser heeft bevestigd dat hij nog een jaar langer het shirt van Dallas zal dragen. Mogelijk gaat hij zelfs na 2018 door.

"Ik moet afwachten hoe mijn lichaam volgend jaar reageert", vertelde Nowitzki. "Als ik mij voel zoals op het einde van dit seizoen, denk ik dat ik nog een extra seizoen kan spelen. Maar dat laat ik nu open."



Nowitzki, 111 kg voor 2m13, speelt sinds 1998 voor Dallas. In 2011 werd hij met de Mavericks kampioen, vier jaar eerder schopte hij het tot MVP (beste speler) in de NBA.



Dit seizoen greep de forward met zijn team naast een plaats in de play-offs, die dit weekend beginnen. De Duitser had nog een contract voor een jaar, maar liet tot nu open of hij dat zou uitdoen.



Nowitzki staat met 30.260 punten op de zesde plaats in de topschutterslijst aller tijden van de NBA. Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) en Wilt Chamberlain (31.419) gaan hem voor. LeBron James (28.787) staat, als tweede nog actieve speler, op plaats zeven.