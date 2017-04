Alles wat u moet weten over de play-offs in de NBA (en de onvermijdelijke Warriors - Cavs)

© afp.

video Na 82 speeldagen zijn de kaarten geschud in de NBA. De zestien tickets voor de play-offs zijn uitgedeeld en vanaf dit weekend begint de strijd om de 'Larry O'Brien Trophy'. Eentje die hoogstwaarschijnlijk zal uitdraaien op een finale tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers. Of toch niet?

De drie titelkandidaten LeBron James moet het in de eerste ronde opnemen tegen de Indiana Pacers. © getty. Cleveland Cavaliers

Na 52 jaar zonder noemenswaardige prijs verbraken LeBron James en co. vorig seizoen de vloek die de stad Cleveland al meer dan een halve eeuw teisterde. De Cavaliers kwamen in de Finals tegen de Golden State Warriors terug van een 3-1 achterstand en schreven zo geschiedenis. Nog nooit kwam een ploeg in de Finals terug van zo'n achterstand.



Ook nu lijkt Cleveland dé gedoodverfde kandidaat om het Oosten te winnen. Het heeft met LeBron James nog steeds de beste basketter ter wereld in de rangen én iemand die al zes jaar op een rij de Finals bereikte (de eerste vier met Miami, de laatste twee met Cleveland). En toch is er reden tot ongerustheid. De Cavs hebben een desastreuze maand achter de rug en gaven de eerste plek in het Oosten nog uit handen. Hun verdediging is één van de zwakste van de hele NBA, de spelers worden een jaartje ouder en zijn blessuregevoelig. In de eerste ronde wacht met de Indiana Pacers van Paul George alvast een te duchten tegenstander. Lees ook Pacers en Bulls pakken laatste twee tickets voor play-offs

Golden State Warriors

Het is gek om zeggen, maar de ploeg die vorig jaar een record neerzette door 73 wedstrijden te winnen in het reguliere seizoen is nog sterker geworden. Dat krijg je als je Kevin Durant aan je team toevoegt. De Warriors haalden de small forward afgelopen zomer naar de 'Bay area' en toonden zich weer de sterkste in het Westen. Met Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant en Draymond Green is het een echt vierkoppig monster op aanvallend én verdedigend vlak. Pijnpunt is de minder sterke bank.



De Warriors zijn gebrand op revanche en willen maar wat graag Cleveland in de Finals in de ogen kijken. Daarvoor moeten ze wel eerst voorbij de Portland Trail Blazers raken. Met Damian Lillard hebben die een bijzonder dynamische point guard in de rangen lopen, maar of het genoeg zal zijn om de Warriors pijn te doen, betwijfelen we.

San Antonio Spurs

Als we van een 'dynasty' spreken, dit is er één om u tegen te zeggen. De San Antonio Spurs zijn elk jaar een titelkandidaat in de NBA. Zelfs in het eerste seizoen van het post-Duncan tijdperk. Kawhi Leonard wordt steeds beter en iss één van de vier kandidaten voor de MVP-prijs. 'The Claw' - wat een grote handen heeft die man - is de topschutter van zijn ploeg en is op defensief vlak voor elke tegenstander een nachtmerrie. Vraag dat maar aan LeBron James, die in 2014 met de Miami Heat nog zag hoe Leonard Finals MVP werd.



De Spurs lijken dan ook de enige kandidaat die een derde opeenvolgende Finals tussen de Warriors en Cavaliers kan vermijden. Als ze zo ver raken, tenminste. In de eerste ronde nemen de troepen van coach Gregg Popovich het op tegen de Memphis Grizzlies. De ploeg die in 2011 nog stuntte door de Spurs in de eerste ronde uit te schakelen (zie video onderaan). L'histoire se répète?

De outsiders Isaiah Thomas. © afp. DeMar DeRozan, Kyle Lowry en Jonas Valanciunas. © getty. Boston Celtics

De beste ploeg in het Oosten dit jaar. En dus hebben ze bij een mogelijke confrontatie met de Cleveland Cavaliers in de Eastern Conference Finals het thuisvoordeel. Zeker met een mogelijke game 7 in het achterhoofd, kan dat geruststellend werken. Al moeten we daar ook een kanttekening bij maken. Enkele weken geleden kwamen de Cavs in The Garden winnen met 114-91. De Celtics hebben ook maar één echte ster in de rangen lopen. Isaiah Thomas, en die is met zijn 1m75 niet meteen een reus op het parket. Zorgen de Chicago Bulls in de eerste ronde meteen voor een verrassing door Boston uit te schakelen?



Toronto Raptors

Al enkele jaren draaien de Raptors goed mee in de Eastern Conference. Vorig seizoen bereikten ze zelfs voor het in hun geschiedenis de Eastern Conference Finals. Met Kyle Lowry en DeMar DeRozan hebben de Raptors één van de betere backcourts van de NBA, terwijl we ook Serge Ibaka niet mogen vergeten. Wordt dit het jaar van de Canadezen? Of gaan ze meteen onderuit tegen de Milwaukee Bucks?



Washington Wizards

John Wall heeft eindelijk zijn seizoen van de doorbraak te pakken. De point guard speelde in de reguliere competitie op een bijzonder hoog niveau en vormt met Bradley Beal een complementair duo. En daar stopt het dan ook bij de Wizards. Marcin Gortat, Otto Porter Jr. en dergelijke zijn degelijke spelers, maar is het ook genoeg om de Cavaliers van hun troon te stoten? De play-offs openen ze tegen de Atlanta Hawks. John Wall en Bradley Beal. © afp.