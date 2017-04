Pacers en Bulls pakken laatste twee tickets voor play-offs

Bewerkt door: PL

13/04/17 - 07u36 Bron: ANP

© ap.

Indiana Pacers en Chicago Bulls hebben op de slotdag van de reguliere competitie in de NBA de laatste twee tickets voor de play-offs gepakt. De Pacers verzekerden zich van een vervolg van het seizoen door met 104-86 te winnen van Atlanta Hawks. Chicago Bulls klopte Brooklyn Nets met 112-73.



Miami Heat viel daardoor net buiten de play-offs. De Heat werd in 2012 en 2013 met LeBron James in de gelederen nog kampioen van de NBA. Een slechte eerste helft van dit seizoen, met 30 nederlagen tegenover slechts 11 overwinningen, brak hen uiteindelijk zuur op. De club uit Florida boekte woensdag tegen Washington Wizards weliswaar de 30ste zege van de tweede seizoenshelft (110-102), maar dat bleek niet genoeg voor de play-offs omdat de Pacers en de Bulls ook allebei wonnen.