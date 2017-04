Golden State weet na veertien zeges opnieuw wat verliezen is in NBA

SW

Utah heeft gisterenavond een einde gemaakt aan de zegereeks van Golden State. De competitieleider ging voor eigen publiek in het Californische Oakland met 99-105 onderuit, ondanks 28 punten van topschutter Stephen Curry.

Voor Golden State was het de eerste nederlaag sinds 11 maart, toen ze in San Antonio verloren. Woensdagavond beëindigen de Warriors de reguliere competitie met een thuismatch tegen de LA Lakers. Ze mikken dan op een 67e zege.



Golden State was niet het enige topteam dat gisterenavond met de billen bloot ging. San Antonio, eerste achtervolger in de Western Conference, verloor nipt met 99-98 in Portland. Bij de Trail Blazers (nummer 8 in het Westen en dus ook geplaatst voor de play-offs) blonk Shabazz Napier uit met 32 punten.



Houston was in een duel tussen de nummers drie en vier uit het Westen een maat te klein voor de LA Clippers (125-96).



In de Eastern Conference verloor kampioen Cleveland na een verlenging met 124-121 in Miami. Bij de Cavaliers kregen sterkhouders LeBron James en Kyrie Irving rust. Miami deed een uitstekende zaak met het oog op de play-offs. De Heat heeft zijn lot wel niet meer in eigen handen. Het moet woensdag zijn laatste match winnen tegen Washington en rekenen op een misstap van concurrenten Indiana (tegen Atlanta) en/of Chicago (tegen Brooklyn) om alsnog de top acht te halen.



Boston won maandagavond met 114-105 van Brooklyn en wipte daardoor over Cleveland naar de leiding in de Eastern Conference.