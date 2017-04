Wat is er aan de hand met NBA-kampioen Cleveland? Cavs geven voorsprong van 26 punten nog uit handen

© photo news.

video Het gaat niet goed met de Cleveland Cavaliers. De NBA-kampioen gaf afgelopen nacht een voorsprong van 26 punten uit handen en verloor zo zijn tweede opeenvolgende wedstrijd tegen de Atlanta Hawks. En laat nu net de play-offs voor de deur staan.

Dat het een seizoen is geweest van ups & downs bij de Cavs, is het understatement van het jaar. De kampioen van vorig jaar kende met januari en maart twee afschuwelijk slechte maanden, waarin het zelfs de eerste plek in de Eastern Conference kwijtspeelde aan de Boston Celtics. Tot Cleveland vorige week in de Garden van Boston orde op zaken stelde door zijn grootste overwinning ooit bij de Celtics te boeken. Alle zorgen waren meteen vergeten.



Maar niet voor lang. Afgelopen weekend stond de dubbele confrontatie met de Atlanta Hawks op het programma. De eerste, in Cleveland, werd een afstraffing voor de Cavs. Atlanta liet zo goed als al zijn sterkhouders rusten en kwam nog afgetekend winnen met 114-100. Gisteren leken de Cavaliers dan ook gebrand op revanche. Bij het begin van het vierde kwart leidde de titelverdediger in de NBA zelfs met 26 punten voorsprong. Om die dan op historische wijze uit handen te geven. De Hawks dwongen dankzij een buzzer-beater van Paul Millsap verlengingen af en wonnen daarin uiteindelijk met 126-125.



Vanavond verdedigen de Cavaliers hun eerste plek in het oosten in hun voorlaatste wedstrijd van het reguliere seizoen. Uitgerekend op bezoek bij de Miami Heat. De ex-ploeg van LeBron James, waar de Cavs al 12 keer op rij verloren. Als dat maar goed komt in de play-offs...