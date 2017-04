Milwaukee en Atlanta hebben ticket voor play-offs beet

Door: redactie

9/04/17 - 09u35 Bron: Belga

Giannis Antetokounmpo was weer de grote man bij de Bucks. © ap.

Milwaukee en Atlanta hebben zich afgelopen nacht in de NBA verzekerd van een plaats in de play-offs. De Bucks deden dat door te winnen van Philadelphia, de Hawks hoefden niet in actie te komen.

Milwaukee haalde het, onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo (20 ptn), met 82-90 van de Sixers. Dankzij hun 41e zege van het seizoen kunnen de Bucks niet meer uit de top acht van de Eastern Conference vallen. Hetzelfde geldt voor Atlanta na het verlies van concurrent Chicago in Brooklyn (107-106).



Damian Lillard zorgde voor een knalprestatie bij Portland. Hij maakte tegen Utah liefst 59 punten en verbrak daarmee het clubrecord van Damon Stoudamire (54 ptn). De Trail Blazers trokken met 101-86 aan het langste eind.



Portland deed met de winst een uitstekende zaak met het oog op het achtste en laatste play-offticket in de Western Conference. Het team uit Oregon telt 40 zeges en evenveel nederlagen. Alleen Denver, 38 zeges en 41 nederlagen, kan de Trail Blazers nog voorbijgaan.



Nog zaterdagavond pakte competitieleider Golden State thuis tegen New Orleans zijn 66e zege van het seizoen (123-101). Eerste achtervolger San Antonio verloor voor eigen publiek met 87-98 van de LA Clippers. Lees ook Gehavende Hawks gaan zowaar winnen bij titelverdediger Cleveland