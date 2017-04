Gehavende Hawks gaan zowaar winnen bij titelverdediger Cleveland

Guard Jose Calderon baant zich een weg tussen Kevin Love (l) en Channing Frye. © afp.

NBA Na vier zeges op rij hebben de Cleveland Cavaliers een verrassende thuisnederlaag geleden tegen Atlanta. De titelverdediger in de NBA ging met 100-114 onderuit.

Humphries en Ilyasova in de verdediging op Frye. © getty.

De bezoekende Hawks moesten het nochtans zonder vier vaste waarden stellen. Paul Millsap, Kent Bazemore, Dwight Howard en Dennis Schroder kregen vrijdagavond rust, maar in hun afwezigheid nam Tim Hardaway jr het voortouw. Hij scoorde 22 punten en werd zo topschutter van zijn team voor Mike Dunleavy (20 ptn). Bij de Cavs klokte LeBron James af op 27 punten.



Atlanta doet in de strijd om de play-offs een uitstekende zaak. De Hawks pakten hun 41e zege (38 nederlagen) en verstevigden hun vijfde plaats. Cleveland (51w-28v) blijft ondanks het verlies leider in de Eastern Conference.



Westbrook vs Robertson

Russell Westbrook, de vedette van Oklahoma City, deed op verplaatsing bij Phoenix een gooi naar zijn 42ste triple double van het seizoen, maar kwam twee assists (8) tekort. Hij scoorde wel 23 punten en plukte twaalf rebounds. Westbrook blijft dus, met nog drie wedstrijden te gaan, voorlopig gedeeld recordhouder met Oscar Robertson. Die lukte 41 triple doubles (dubbele cijfers in de belangrijkste statistieken) in het shirt van Cincinnati Royals tijdens het seizoen 1961-1962.



Phoenix versloeg de Thunder met 120-99. Devin Booker maakte 37 punten voor de Suns, de hekkensluiter van de Western Conference. Oklahoma City is als zesde in het Westen al zeker van de play-offs.