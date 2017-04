NBA wil netwerk van basketscholen ontwikkelen over hele wereld

Door: redactie

De National Basketball Association (NBA) heeft plannen om wereldwijd een netwerk van basketscholen te ontwikkelen. De eerste school, die leerlingen van zes tot achttien jaar ontvangt, heeft haar deuren al geopend in het Indiase Bombay.

"Ons doel is om ervoor te zorgen dat nog meer meisjes en jongens hun baskettalenten kunnen ontplooien", aldus Brooks Meek, vicevoorzitter van de NBA en bevoegd voor internationale ontwikkeling. "Ze zullen onder meer getraind worden door erkende coaches."



Na hun opleiding kunnen de beste leerlingen doorstromen naar een van de opleidingscentra die de NBA de laatste jaren in China en Australië opgericht heeft. Recentelijk opende de NBA ook zo'n centrum in India, een land - met zijn meer dan 1,2 miljard inwoners - waarin de NBA erg veel potentieel ziet. In de nabije toekomst zou er eveneens op het Afrikaanse continent een opleidingscentrum moeten bijkomen.