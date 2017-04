De Boston Celtics gaan ook in Atlanta onderuit

SG

Boston sleept zich naar het einde van het reguliere seizoen in de NBA. Daags na het zware 91-114 verlies in de topper tegen Cleveland, gingen de Celtics met 123-116 onderuit tegen Atlanta. Voor de nummer twee uit de Eastern Conference was het al de derde nederlaag in vijf wedstrijden.