Timberwolves stoppen zegereeks Trail Blazers

4/04/17 - 08u37 Bron: ANP

Damian Lillard (rechts) liet in de slotseconden de kans liggen om de zegereeks van zijn team te verlengen. © reuters.

Minnesota heeft maandag in de NBA een einde gemaakt aan de zegereeks van Portland. De basketballers uit Minneapolis versloegen de Timberwolves met 110-109. Damian Lillard liet in de laatste seconden de kans liggen om de zegereeks van de ploeg uit Portland te verlengen tot zeven wedstrijden.

De wedstrijd tussen de Timberwolves en Trail Blazers stond eigenlijk voor begin maart op het programma. Het duel kon toen echter niet doorgaan omdat de basketbalvloer te glibberig was vanwege condensatie, veroorzaakt door een lager gelegen ijsbaan in het stadion.



Portland ligt ondanks de 39ste seizoensnederlaag nog steeds op koers voor een plek in de play-offs, maar zal dan wel Denver achter zich moeten houden. Voor de Timberwolves zit het seizoen er volgende week na afloop van de reguliere competitie op.