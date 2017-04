Memphis Grizzlies hebben ticket voor play-offs beet

SG

Bron: Belga

De Memphis Grizzlies hebben zich geplaatst voor de play-offs in de Amerikaanse NBA. De ploeg verzekerde zich van een plek bij de beste acht in de Western Conference door met 99-90 te winnen van Dallas Mavericks. Mike Conley was de topschutter bij de Grizzlies met 28 punten, Zach Randolph scoorde 22 punten.