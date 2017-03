LeBron James voorbij Shaquille O'Neal op topschutterslijst aller tijden

Bewerkt door: YP

31/03/17 - 09u11 Bron: Belga

De basketballers van Cleveland hebben donderdag in de NBA met 99-93 verloren van de Chicago Bulls (99-93), maar hun sterspeler LeBron James kende wel persoonlijk succes. Hij was goed voor 26 punten en stak op de topschutterslijst aller tijden legende Shaquille O'Neal (28.596) voorbij.

James staat nu op 28.599 punten en is daarmee zevende. De jacht op nummer zes - de Duitser Dirk Nowitzki (30.181 punten) - is geopend, Kareem Abdul-Jabbar voert de topscorerslijst aan met 38.387 punten.



De Cavaliers, die hun titel verdedigen in de NBA, leden al hun derde nederlaag op rij. De Bulls waren overigens dit seizoen steeds sterker dan de Cavaliers. Topschutter aan de kant van de thuisploeg was Nikola Mirotic met 28 punten, Jimmy Butler noteerde er 25.