Kampioen Cleveland kansloos onderuit in San Antonio

28/03/17 - 09u58 Bron: Belga

Een teleurgestelde Lebron James. © epa.

De Cleveland Cavaliers zullen zich moeten herpakken als ze dit seizoen hun NBA-titel willen verlengen. Het team van superster LeBron James was maandagavond meer dan een maatje te klein voor San Antonio. Het werd 103-74.

Voor de 'Cavs' was het al de negende nederlaag in vijftien wedstrijden deze maand. Ze zijn meteen ook hun leidersplaats in de Eastern Conference kwijt. Die is nu voor Boston, dat een keer meer won (48 tegen 47 zeges, allebei 26 nederlagen).



Kawhi Leonard leidde de Spurs met 25 punten naar de vlotte zege. LeBron James werd met 17 punten 'topschutter' bij de bezoekers. "LBJ" was zo ontgoocheld over het optreden van zijn team dat hij na zijn vervanging wegens rugpijn tijdens het vierde kwart de kleedkamer opzocht.



Drie weken voor de start van de play-offs heeft Cleveland duidelijk nog heel wat werk voor de boeg. San Antonio won al voor de 57ste keer dit seizoen (16 nederlagen) en verstevigde zo zijn tweede plaats in de Western Conference achter Golden State (59-14).